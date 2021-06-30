Семья погибшей сейчас судится с роддомом №2. Владимирцы подали иск о возмещении ущерба в размере 40 млн рублей.

Владимир Сипягин вычеркнул из списка награждаемых медалью хирурга Орлова бывшего заместителя главврача Ковровской городской больницы №2 Максима Губкина.Он исключён из списка по ходатайству медучреждения.Напомним, что против посмертного награждения выступала мать одной из беременных девушек, у которой доктор принимал роды в сентябре 2019 года. После операции жительница Владимира скончалась. Уголовное дело о гибели женщины не дошло до суда. Его закрыли по нереабилитирующим обстоятельствам.Напомним, что врач скончался от коронавируса во время работы в коврвоской больнице.Семья погибшей сейчас с роддомом №2. Владимирцы подали иск о возмещении ущерба в размере 40 млн рублей.