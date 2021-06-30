Речь идёт о пациентах без симптомов ОРВИ, пневмонии или Covid-19.

Владимир Сипягин направил 100 млн рублей на ПЦР-тестирование пациентов перед плановой госпитализацией. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе губернатора.«Речь идёт о больных без симптомов ОРВИ, пневмонии или Covid-19. Эти случаи не подлежат оплате за счёт средств ФОМСа», - пояснили в администрации Владимирской области.Деньги будут выделены учреждениям, оказывающим специализированную, высокотехнологичную медицинскую помощь. Перед тем, как пациента положат в больницу он сдаст мазки на исследование.