По количеству вакцинированных регион расположился на 80 месте.

В рейтинге регионов по числу жителей, вакцинировавшихся от коронавируса, Владимирская область расположилась на 80 месте. Об этом депутатам владимирского горсовета рассказали во время очередного заседания, состоявшегося 30 июня.По темпам вакцинации 33-ий регион оказался на 81 месте.На сегодняшний день первый этап иммунизации прошли 132 353 человека, завершили процедуру 108 078 владимирцев.Вакцинация проводится тремя препаратами: «Гамм-Ковид-Вак» (он же «Спутник V»), «Эпиваккорона» и «Ковивак». Всего в область завезли 171 тысячу инъекций «Гамм-Ковид-Вака», «Эпиваккороны» - 1620, «Ковивака» - 1560.Напомним, что перед субъектами РФ стоит задача вакцинировать к осени 60% населения. В натуральном выражении во Владимирской области необходимо привить 656 человек.