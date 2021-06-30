По количеству вакцинированных регион расположился на 80 месте.
В рейтинге регионов по числу жителей, вакцинировавшихся от коронавируса, Владимирская область расположилась на 80 месте. Об этом депутатам владимирского горсовета рассказали во время очередного заседания, состоявшегося 30 июня.
По темпам вакцинации 33-ий регион оказался на 81 месте.
На сегодняшний день первый этап иммунизации прошли 132 353 человека, завершили процедуру 108 078 владимирцев.
Вакцинация проводится тремя препаратами: «Гамм-Ковид-Вак» (он же «Спутник V»), «Эпиваккорона» и «Ковивак». Всего в область завезли 171 тысячу инъекций «Гамм-Ковид-Вака», «Эпиваккороны» - 1620, «Ковивака» - 1560.
Напомним, что перед субъектами РФ стоит задача вакцинировать к осени 60% населения. В натуральном выражении во Владимирской области необходимо привить 656 человек.