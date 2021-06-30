Выпускной акт во Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии состоялся в день перенесения мощей святителя Феофана Затворника, небесного покровителя учебного заведения. В соборе Рождества Пресвятой Богородицы Богородице-Рождественского монастыря был отслужен благодарственный молебен.

Выпускной акт во Владимирской Свято-Феофановской духовной семинарии состоялся в день перенесения мощей святителя Феофана Затворника, небесного покровителя учебного заведения. В соборе Рождества Пресвятой Богородицы Богородице-Рождественского монастыря был отслужен благодарственный молебен.К выпускникам с напутственным словом обратился ректор семинарии - митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. В обращении Высокопреосвященнейший митрополит Тихон призвал выпускников прощать всех, всех благословлять, никого не проклинать, потому что Господь не хочет никому погибели, а хочет, чтобы все спаслись и в разум истины пришли. Владыка пожелал помощи Божией, покровительства Пресвятой Богородицы, успешного духовного пути, сообщила пресс-служба Владимиро-Суздальской митрополии.Затем митрополит Тихон вручил выпускникам дипломы об образовании.