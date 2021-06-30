Вера Муратова из Владимирской области установила мировой рекорд на соревнованиях в ОАЭ. Спортсменка из 33 региона успешно выступила на соревнованиях Кубка Мира по пауэрлифтингу. Они

Вера Муратова из Владимирской области установила мировой рекорд на соревнованиях в ОАЭ. Спортсменка из 33 региона успешно выступила на соревнованиях Кубка Мира по пауэрлифтингу. Они проходили с 19 по 24 июня в Дубае. В состав сборной России вошли три владимирские спортсменки. Мастер спорта России международного класса Вера Муратова подняла вес в 143 килограмма в категории