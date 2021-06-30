В следующем году российский футбол отметит свой юбилей - 125-летие. Фирменные трюки есть у всех мировых звезд. Но наши владимирские футболисты тоже не пасуют.

В следующем году российский футбол отметит свой юбилей - 125-летие. Фирменные трюки есть у всех мировых звезд. Но наши владимирские футболисты тоже не пасуют.Обводка мяча, ложный удар и педалада - эти футбольные финты Илья Татаренко выполняет профессионально. А любимый его трюк - "Радуга". Это перебрасывание мяча над головой соперника по дуге.Такой финт игроки называют "издевательским", потому что он сбивает соперника с толку. За него даже можно получить желтую карточку. Так произошло у известного бразильского футболиста - Неймара. Он исполнил "радугу" возле углового флажка. Соперники отреагировали спокойно, а вот арбитр посчитал прием неуважительным отношением к противоположной команде.Илья Татаренко, футболист:- Когда ты обводишь соперника определенным финтом, да... Ты создаешь небольшое преимущество. Заблаговременно твой соперник не может узнать, какой финт ты сделаешь. Соответственно, можно использовать различные финты, которые есть в футболе. Их сейчас настолько много, что бери любой, изучай и в поле применяй.Илья в футболе с детства, начинал с "Торпедо", потом играл за Муром, где был одним из лучших игроков. А сейчас в команде "Металлург Кольчугино".А первыми применять финты в футболе стали наши земляки - Борис Взоров, который впоследствии станет первым из владимирцев заслуженным мастером спорта в прыжках в высоту и изобретателем перекидного прыжка. Леонид Щукин. Муромский футболист забивал голы, делая в воздухе гимнастический пируэт "ножницы".Сейчас кумиры изменились. Илье нравится техника игры Диего Марадоны. Татаренко не только действующий игрок, но и тренер. Свою детскую команду по мини-футболу он ведет уже несколько лет. И для его воспитанников главный кумир сам Илья.Юлия Шувалова, Семен Карпов. "Вести Владимир".