Среди рекомендаций ведомства - запрет массовых мероприятий на открытом воздухе.

В складывающейся эпидситуации Роспотребнадзор губернатору ужесточить антиковидные меры. Новые ограничения затрагивают работу заведений общепита и проведение массовых мероприятий.Надзорный орган рекомендует запретить дискотеки, а также караоке-программы. Также глава ведомства просит ограничить все массовые мероприятия на открытом воздухе.Напомним, что с 21 июня по результатам совещания оперштаба по борьбе с коронавирусом Белый дом вернул . С 15 июля гостиницы региона принимать постояльцев без справки об отсутствии Covid-19.За минувшие сутки во Владимирской области диагностировано