Владельцам сельхозугодий следует сообщать пчеловодам время, площадь и наименования культур, которые планируются к обработке, а также название химического препарата и метод опрыскивания.

Во Владимирской области продолжаются обработки посевов на полях от вредителей, сорняков и болезней.«Во избежание массового истребления пчёл из-за отравления их пестицидами рекомендуем не позднее, чем за три дня до проведения работ извещать об этом хозяев пасек в радиусе семи километров», - сообщили в пресс-службе Россельхозцентра.Владельцам сельхозугодий следует сообщать пчеловодам время, площадь и наименования культур, которые планируются к обработке, а также название химического препарата и метод опрыскивания.«Оптимальное время для химобработки – вечер», - добавили в ведомстве.На границах сельхозугодий устанавливаются щиты с указанием «Обработано пестицидами».По всем интересующим вопросам можно обращаться в ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области: 8 (4922) 34-19-28.Владимирских пасечников также агитируют встать на учёт, для получения возможности их информирования. Сейчас их официально насчитывается около 100. При этом по факту количество хозяйств намного больше.