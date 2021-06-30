Начнем выпуск с жареных зеленых помидоров. Книгу с таким названием для поднятия настроения на этой неделе рекомендует Ирина Дубиневич, главный библиотекарь Областной библиотеки для детей и молодёжи. Для тех, кому не по нраву классика зарубежной литературы, Ирина рекомендует творчество земляка - Владимира Солоухина.

Начнем выпуск с "Жареных зеленых помидоров". Книгу с таким названием для поднятия настроения на этой неделе рекомендует Ирина Дубиневич, главный библиотекарь Областной библиотеки для детей и молодёжи. Для тех, кому не по нраву классика зарубежной литературы, Ирина рекомендует творчество земляка - Владимира Солоухина.