Во Владимире начнет работу бюджетное учреждение “Центр школьного питания”. Эта организация будет заниматься обеспечением “здорового и полноценного питания в муниципальных

Во Владимире начнет работу бюджетное учреждение “Центр школьного питания”. Эта организация будет заниматься обеспечением “здорового и полноценного питания в муниципальных образовательных организациях”, указывается в постановлении о создании нового муниципального учреждения. Центр будет располагаться на улице Ставровской, 5. До 15 августа его должны зарегистрировать в качестве юрлица. Учредителем Центра будет мэрия, а финансирование из бюджета города.