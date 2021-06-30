Девушка и парень решили заработать на сбыте, но были пойманы полицией.

Двое жителей Александрова пойдут под суд за незаконный сбыт наркотиков.«22-летний парень и девушка в марте прошлого года захотели подзаработать на наркоторговле через интернет. Поставщики снабжали их крупными партиями, а они, в свою очередь, расфасовывали их и делали закладки в тайниках на территории Владимирской области», - рассказали в пресс-службе прокуратуры.В апреле прошлого года наркодилеры попались.Теперь им грозит 20 лет колонии и штраф до 1 млн рублей.Уголовное дело будет передано в Ленинский районный суд Владимира для рассмотрения.