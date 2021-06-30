Он займется организацией питания детей в школах и детсадах.

Во Владимире МАУ «Центр школьного питания», который будет заниматься организацией питания школьников и воспитанников детских садов.Учреждение будет базироваться на улице Ставровской в доме №5. Учредителем станет мэрия Владимира. Финансироваться новое ведомство будет из горбюджета.Также в областном центре «Комбинат питания «Школьный» присоединят к МУП «Мелкий опт».МУП «Мелкий опт» поставлял продукты питания в школы Октябрьского района, дошкольные организации города, детско-юношеские центры отдыха, а также снабжал кафе «Блинчики» на Спасском холме.Напомним, что из-за коронавируса в 2020 году выпадающие доходы комбината превысили 18 млн рублей.