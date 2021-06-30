38 269 владимирцев получили первый компонент вакцины от ковида. Более 30 тысяч процедуру прививок уже завершили. В очереди на вакцинацию стоит почти 2 тысячи жителей Владимира. Вакцинация

38 269 владимирцев получили первый компонент вакцины от ковида. Более 30 тысяч процедуру прививок уже завершили. В очереди на вакцинацию стоит почти 2 тысячи жителей Владимира. Вакцинация противопоказана беременным или кормящим грудью женщинам, детям до 18 лет, гражданам, имеющим хронические заболевания в стадии обострения, а также тяжёлые аллергии. С момента последней прививки от других заболеваний