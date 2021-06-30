Приводим список домов, в которых будут наблюдаться перебои с поставкой воды.

«Владимирские коммунальные системы» график отключения горячей воды из-за ремонта на трубопроводе.С 1 по 14 июля перебои с горячим водоснабжением будут на девяти владимирских улицах:- улица Безыменского - 1, 1А, 1Г, 2, 3, 4, 4А, 5, 5 А, 5Б, 6, 6А, 6Б, 7, 8, 8А, 9, 9А, 9Б, 9В, 9Д, 11, 11А, 11Б, 13, 13А, 13Б, 15, 17А, 17Б, 19, 21, 21А, 21Б, 23;- улица Большая Нижегородская, дома 95, 97А, 107А, 109А;- улица Жуковского, дома 18, 20, 20А, 22;- улица Комиссарова, дома 1, 1А, 1-б, 1Г, 2, 2А, 3А, 3Б, 4, 4Б, 6, 6 А, 7, 8, 9, 10/13, 10 А, 12 А, 14, 18, 20, 22, 26, 28;- улица Куйбышева, дома 36, 36А, 40, 42, 42А, 46, 46А, 48, 48А, 52, 52А, 54, 56, 58;- улица Красносельская, дом 93;- улица Погодина, дома 2А, 2Б, 3;- Суздальский проспект, дома 11А, 13, 13А, 23А, 25А;- улица Соколова-Соколёнка, дома 3, 3А, 3Б, 4, 4А, 4Б, 5, 5А, 5Б, 6, 6А, 6Г, 7, 7А, 7Б, 8, 9, 9А, 10, 11, 11Б, 16, 16А, 17Ж, 18, 20, 22, 24, 26, 26А, 28, 31.