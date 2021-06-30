Прощание состоится 30 июня.

Во Владимире 28 июня на 56-ом году жизни скончался талантливый поэт и музыкант Сергей Кушнарёв.Он родился 17 декабря 1965 года в областном центре. В1982 году поступил на факультет истории и английского языка владимирского Педагогического института. С1983-1985 служил в армии. В 1987 году женился. Позднее у него родилось двое детей.С1996 года - коммерческий директор компании «Термопласт». С 2006 по 2008 годы – начальник отдела маркетинга и рекламы компании «Гроссмарт». В 2010-2012 - верстальщик WEB в компании «KAYCOM». С 2014 по 2016 - технический редактор «ТВ-Миг». С 2016 руководил отделом web-разработки в Городском центре программного обеспечения.Сергей Кушнарев – основатель сайта sergey33.ru, на котором он публиковал стихи, скетчи, прозу. Также владимирец писал музыку к стихам великих поэтов.Прощание с Сергеем Кушнаревым состоится 30 июня.