Трое владимирцев умерли от коронавируса за минувшие сутки.

Трое владимирцев умерли от коронавируса за минувшие сутки.Общее количество погибших за время пандемии составило 1277.На территории Владимирской области за прошедшие сутки 30 июня лабораторно подтверждено 208 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.193 пациента выздоровели.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 36 177 случаев заболевания.По состоянию на 30 июня в медицинских организациях региона действует 1461 койка для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 82,3 процента из них занято (1203), свободно – 258 коек.33617 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 193 человека.За период наблюдения в области отмечено 1277 летальных случаев.Фото