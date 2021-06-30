Во Владимире приглашения на прививку ждут 2212 человек.

Во Владимирской области около 8000 человек стоят в очереди на вакцинацию от коронавируса. Во Владимире приглашения на прививку ждут 2212 человек.При этом по темпам вакцинации регион находится на . По проценту использования препаратов – на 75-ом.Коэффициент распространения ковида - 1,46, что выше, чем в среднем по России - 1,17.На сегодняшний день первый этап иммунизации прошли 132 353 человека, завершили процедуру 108 078 владимирцев.Вакцинация проводится тремя препаратами: «Гамм-Ковид-Вак» (он же «Спутник V»), «Эпиваккорона» и «Ковивак». Всего в область завезли 171 тысячу инъекций «Гамм-Ковид-Вака», «Эпиваккороны» - 1620, «Ковивака» - 1560.На базе 35 больниц развёрнуто 56 стационарных пунктов вакцинации, ещё шесть – в частных учреждениях, два - в федеральных. Иммунизацию можно пройти в 20 мобильных пунктах. Во Владимире медики работают в гипермаркете «Глобус», баре «ZZZed» и гастромаркете «На Студеной», а в Александрове в ТЦ «Саша». В общественных местах в общей сложности привились почти 2,5 тысячи человек.Как рассказала депутатам горсовета Владимира , в целом среди населения отмечается рост интереса к вакцинации. Желающих сделать прививку становится больше. При этом наблюдается нехватка медперсонала, который приходится вызывать из отпусков.Напомним, что на днях регион «»​