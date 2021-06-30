На ПЦР-диагностику пациентов перед плановой госпитализацией выделили 100 миллионов рублей из областного бюджета. Как уточняют в Белом доме, речь идет о плановых пациентах профильных

На ПЦР-диагностику пациентов перед плановой госпитализацией выделили 100 миллионов рублей из областного бюджета. Как уточняют в Белом доме, речь идет о плановых пациентах профильных учреждений, которые не имеют симптомов ОРВИ, пневмонии и ковида, но подлежат госпитализации. В этих случаях тесты на ковид не оплачивались по ОМС. Теперь, судя по всему, тестировать таких пациентов будут бесплатно.