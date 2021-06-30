28 июня в 6 утра в Петушинском районе, на 97 км автодороги М-7 «Волга» произошла авария.

28 июня в 6 утра в Петушинском районе, на 97 км автодороги М-7 «Волга» произошла авария.Водитель автомобиля "Джили Эмгранд FE-1" съехал в правую по ходу движения обочину и врезался в фонарный столб. После чего произошло столкновение с движущимся впереди автомобилем "Хино".По сведениям пресс-служба ГИБДД, в результате ДТП пострадали 21-летний молодой человек за рулем "Джили", госпитализирован с диагнозом перелом тазобедренной кости и ушиб живота, и его пассажирка, 2001 года рождения. Она также попала в больницу с травмами головы и ушибом брюшной полости.