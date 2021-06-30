Вести рассказывали, что дополнительно поставлено 17 тысяч 400 доз вакцины Спутник Ви. Для удобства граждан открываются всё новые точки. Где ещё, кроме больниц и поликлиник можно сделать первый укол вакцины - расскажет Дмитрий Горкин.

"Вести" рассказывали, что дополнительно поставлено 17 тысяч 400 доз вакцины Спутник Ви. Для удобства граждан открываются всё новые точки. Где ещё, кроме больниц и поликлиник можно сделать первый укол вакцины - расскажет Дмитрий Горкин.Дмитрий Горкин:- Сегодня на территории Гастромаркета настоящее столпотворение. Примерно так же было на трансляции матча Россия-Дания, но если тогда люди стояли в очереди за едой и напитками, то сегодня за первой дозой вакцины от коронавируса. И у всех одна единственная мысль - а хватит ли препарата на него сегодня?Многие из желающих привиться пришли сюда за несколько часов до открытия пункта вакцинации и уже встретили шеренгу из тех, кто занял очередь почти с самого утра.Валентина Кузнецова, главная медсестра поликлиники №2 г. Владимира:- Желающих очень много - две точки у нас есть прививочные это в ЗэтКлубе и Гастромаркете. Желающих больше, конечно,с той вакциной, которую мы можем выделить на эту именно точку. Но вакцину мы получаем регулярно. Может быть не в тех объёмах, каких хотелось бы. И всё, что получили - всё отдаём и делаем вакцинацию для людей. Поэтому стараемся привить как можно больше населения.Доставляется вакцина по всем правилам. С соблюдением температурного режима в сумке-холодильнике. Всего около 50-60 доз в день. Столько же отправляют на вторую точку, и столько же остаётся в самой поликлинике. Под медкабинет выделили одно из лучших помещений заведения.Руслан Раимов, директор по развитию:- Свой офис наш генеральный директор отдал. У нас места предостаточно, ради такого, говорит, я и в зале посижу. Мы отдали офис в целом всё туда занесли, оборудование есть, стены есть, вентиляция. Там даже нежарко было, когда была по 35 температура.Предоставили и принтер, чтобы люди могли сделать копию необходимых документов - паспорта, полиса, СНИЛСа. Но кроме этого - обязательный общий осмотр врача и заполнение анкеты по противопоказаниям. Сегодня, когда желающих стало во много раз больше - основная проблема - пробиться. Сама же процедура занимает считанные минуты. Подтверждение о прохождении первого этапа вакцинации придёт пациенту на портал Госуслуг. А второй укол сделают уже в поликлинике через 21 день.- Отличный укол, всё хорошо, никаких отрицательных ощущений. - Долго решались на укол? - Я не решалась, потому что были антитела, я болела в ноябре.- Потому что отпуск предстоит, поэтому.- Везде вот помотался, в Глобусе был - там очереди огромнейшие, в поликлиники вообще не дозвонишься. Пол-одиннадцатого приехал, тут уже было 40 человек.По словам главной медсестры Валентины Кузнецовой, тех, кто в этот раз не попадёт на прививку - внесут в списки на завтра. И пока вакцина есть, пусть и в небольших количествах - эти пункты продолжат работу. Возможно, появятся и новые. Ждут на прививку и в больницах города. А всего во Владимире организовано 10 пунктов вакцинации . Кстати, на сегодня первый этап прошли уже 133 тысячи жителей области, полный цикл - 108 тысяч. Но до заветных 60-ти процентов, которые должны быть достигнуты к сентябрю, пока далеко.Подробнее о всех пунктах вакцинации можно ознакомиться на нашем сайте -Дмитрий Горкин, Андрей Синягин, Вести-Владимир.