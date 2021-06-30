В это жаркое время года, почти каждый из нас желает окунуться в чистую и прохладную воду. А ведь территория Владимирской области богата наличием водоемов и рек, самыми крупными из которых ..

В это жаркое время года, почти каждый из нас желает окунуться в чистую и прохладную воду. А ведь территория Владимирской области богата наличием водоемов и рек, самыми крупными из которых являются Клязьма, Нерль, Ока, Лух, Уводь, Дубна. А озер и ручьев еще больше.С целью сохранения водных ресурсов Владимирской области ГБУ ВО «Экорегион» в рамках выполнения государственного задания на 2021 год проводит мониторинг водных объектов, что позволяет своевременно выявить проблемы связанные с загрязнением водоемов и вовремя принят меры по их устранению.Мониторинг водных объектов проводимый ГБУ ВО «Экорегион» включает в себя участки исследований на территории всех районов Владимирской области. В ходе мониторинга сотрудниками учреждения проводится фотофиксация и описания состояния русла рек и прибрежной территории, лабораторное исследования качества воды и донных отложений, оценка возможных последствий вызванных антропогенными изменениями. Так 18.06.2021 проведен экологический мониторинг реку Гусь в границах города Гусь-Хрустальный. В данном мероприятии приняли участие представители департамента природопользования Владимирской области, ГБУ ВО «Экорегион», администрация г. Гусь-Хрустальный, а также представители Верхне-Волжского бассейного водного управления.По результатам данного мероприятия будут определены территории русла реки подлежащие очистке и восстановлению в рамках мероприятий предусмотренных Государственной программой «Охрана окружающей среды на территории Владимирской области».Материалы получаемые учреждением при проведении мониторинга водных объектов позволяют органам исполнительной власти региона осуществлять планирование затрат бюджета на проведение необходимых природоохранных мероприятий.