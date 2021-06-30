На 9 человек больше чем накануне. Больше двух сотен заразившихся за сутки у нас не было за всё время пандемии. Предыдущий максимум – 199 заражённых – фиксировался накануне. За всё время

На 9 человек больше чем накануне. Больше двух сотен заразившихся за сутки у нас не было за всё время пандемии. Предыдущий максимум – 199 заражённых – фиксировался накануне. За всё время пандемии у нас уже 36 177 инфицированных. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+59 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла + 55. Всего с