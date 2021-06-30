Ее тема актуальна на сегодня. Это Сельское хозяйство и продовольственная безопасность в условиях пандемии: российский и международный опыт. Репортаж Веры Куликовой.

Ее тема актуальна на сегодня. Это "Сельское хозяйство и продовольственная безопасность в условиях пандемии: российский и международный опыт". Репортаж Веры Куликовой.Пандемия и угроза продовольственной безопасности . Эта тема стала общей для многих стран мира. Обсудить ее во Владимир приехали не только российские специалисты , но и представители других стран. Инициатором проведения Международной конференции стал Владимирский филиал РАНХиГС.Вячеслав Картухин, заместитель председателя Законодательного собрания области, директор Владимирского филиала РАНХиГС:- В доктрине продовольственной безопасности России сказано, что продовольственная безопасность по сути является основой для обеспечения национальной безопасности нашей страны. И сейчас, когда мир находится в условиях распространения коронавируса, введения различных ограничений тема продовольственной безопасности выходит на первое место для всех стран.В работе принял участие первый замгубернатора Александр Ремига. По его словам, ключевые задачи - обмен мнениями. Прошлый год был показательным. Коронавирус оказал влияние на все сферы деятельности, в том числе и на агропромышленный комплекс.Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области:- РАНХиГС -это такая крайне хорошая площадка с точки зрения научного потенциала и обмена мнениями по направлениям. Для нас важно, то РАНХиГС проделал эту работу, объединил на своей площадке собственно представителей международной сферы АПК из разных государств , представителей науки, бизнеса, и , конечно власти разного уровня Владимирской области.Модератором на форуме стала Наталья Шагайда. Ведущий эксперт в области агропромышленной политики страны.Наталья Шагайда, директор Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС (г. Москва):- В этом году проявился тот аспект, который недооценивался в нашей стране экономической доступности продовольствия. Потому что не так важно произвести все свое, чтобы употреблять, а сколько важно , чтобы у людей были средства купить. Какие проблемы возникли во время этого, какие есть реакции в мире вот это и будем обсуждатьВ обсуждении приняли участие представители Ирана и Северной Кореи. С Россией эти страны связывают давние экономические и дружественные связи.Джин Чен Хиоп Полномочный министр Посольства КНДР в РФ:- Откровенно говоря из-за пандемии у нас тоже были трудности, но у нас, как и у вас партия и государство большое внимание уделяют развитию сельского хозяйства.Участники форума также посетили территорию опережающего социально-экономического развития "Камешково". На примере одного из ведущих предприятий АПК области они посмотрели, как реально обеспечивается продовольственная безопасность России . И убедились : слова с делом не расходятся.Вера Куликова, Александр Голубев. Вести-Владимир.