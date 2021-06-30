По мнению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на все ключевые вопросы, которые беспокоят людей.

По мнению председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, президент России Владимир Путин во время прямой линии ответил на все ключевые вопросы, которые беспокоят людей.Общаясь с журналистами, Вячеслав Володин отметил, что лично для него в прямой линии с Владимиром Путиным, которая состоялась в среду, 30 июня, была очень важной оценка ситуации в социальной сфере. Также спикер Госдумы благодаря этому эфиру узнал, как будут решаться вопросы: как глобальные, так и внутри страны.По мнению Володина, прямая линия мобилизует и задает планку для руководителей различных уровней. "Это очень важный формат, он востребован. Было большое ожидание, что президент в рамках прямой линии выскажет свою позицию по ключевым вопросам, беспокоящим людей".Председатель Госдумы обратил внимание, что Путин поговорил с населением о пандемии, вакцинации, росте цен, экономике и ситуации в мире в целом. По словам Володина, депутаты со всей страны стараются посмотреть прямую линию и взять на реализацию темы, требующие законодательного обеспечения."Многое зависит сейчас от руководителей на местах, потому что темы, которые поднимались, — в рамках их полномочий. И не нужно бегать от проблем", – сказал спикер ГД.Напомним, ранее Вячеслав Володин об итогах дополнительного заседания Совета Государственной Думы. По словам председателя ГД, депутаты рассмотрели 49 законопроектов.