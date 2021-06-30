Вячеслав Володин рассказал об итогах дополнительного заседания Совета Государственной Думы РФ

Вячеслав Володин рассказал об итогах дополнительного заседания Совета Государственной Думы РФВ рамках дополнительного заседания Совет Государственной Думы РФ парламентарии рассмотрел 49 законопроектов. Об этом рассказал спикер ГД Вячеслав Володин. Примечательно, что нормативно-правовые акты на рассмотрение направили также законодательные органы субъектов России."Состоялось дополнительное заседание Совета Государственной Думы, в ходе которого мы рассмотрели 49 законопроектов. Среди них 25 законодательных инициатив Правительства, 17 — депутатов и сенаторов, семь проектов подготовили региональные парламенты", — отметил Володин. Он также подчеркнул, что работа над законопроектами не должна прерываться:"Считаем, что работа над законопроектами не должна прерываться в летнее время, поэтому направили поступившие инициативы в регионы, Правительство, Совет Федерации, Счетную и Общественную палаты для подготовки отзывов и предложений".По мнению спикера Госдумы, данная инициатива позволит депутатам, избранным на парламентских выборах в сентябре 2021 года, сразу приступить к рассмотрению законопроектов."Это необходимо еще и потому, что значительная часть законопроектов относится к предмету совместного ведения и в соответствии с законодательством требует предварительного обсуждения в регионах. Это позволит избранным на выборах в сентябре депутатам сразу приступить к их рассмотрению", — заключил Вячеслав Володин.