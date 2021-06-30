Президент Владимир Путин сегодня провел свою двадцатую прямую линию. Владимирская область в программе не засветилась, но тем не менее у жителей тридцать третьего региона было о чем спросить президента. Какие вопросы они подготовили, узнал наш корреспондент Никита Тарбеев.

Президент Владимир Путин сегодня провел свою двадцатую прямую линию. Владимирская область в программе не засветилась, но тем не менее у жителей тридцать третьего региона было о чем спросить президента. Какие вопросы они подготовили, узнал наш корреспондент Никита Тарбеев.Три часа сорок две минуты и шестьдесят восемь вопросов со всех уголков страны. Самый большой блок был посвящен проблемам вакцинации. Владимир Путин, сделавший прививку в марте этого года, признался, какой препарат это был. До этого президент хранил тайну - в целях сохранения честной конкуренции вакцин.- Я исходил из того, что мне нужно быть защищенным как можно дольше и я принял для себя решение привиться "Спутником Ви". Тем более что вооруженные силы у нас прививаются "Спутником Ви", а я всё-таки Верховный Главнокомандующий. Я уже говорил, могу повторить еще раз - после первого укола вообще ничего не чувствовал - часа через четыре появилась в месте укола чувствительность, после второго- я сделал в двенадцать часов дня , в двенадцать часов ночи измерил температуру - была 37 и 2. Лёг спать, проснулся - 36 и 6. Всё...Для тридцать третьего региона вакцинация сейчас - больная тема. У региона пятое с конца место по проценту привитого населения - менее десяти процентов и двадцать восьмое - по количеству привитых - опять же с конца. С началом третьей волны ковида владимирцы все же пошли на прививочные пункты и теперь из-за резкого увеличения числа желающих, у нас дефицит вакцины.Поговорить успели о самых разных проблемах: телефонные мошенники и рост цен - на продукты и стройматериалы, футбол и крымский рейд "Дефендера", качество дорог и водоснабжения. Бесплатное подведение газовых сетей к участку, которое на деле оказывается не бесплатным.- До домовладения, до забора что называется, бесплатно. Внутри домовладения - за деньги собственника, но и здесь есть некоторые идеи - я вот на днях разговорил с членами правительства на этот счет- с тем , чтобы сделали единый договор, всё что связано с обустройством участка, делали по единому плану и рамках централизованных, а значит по пониженным ценам закупок.Жители тридцать третьего региона тоже подготовили свои вопросы, но, к сожалению, никто дозвониться до президента не сумел и в прямом эфире они не прозвучали. Родители детей с редкими заболеваниями пожаловались на отсутствие необходимых медикаментов. Например маме Захара Пучкова из Гусь-Хрустального удалось добиться от областных властей покупки дорогостоящего препарата лишь с помощью суда.- К сожалению для регионов , таких , как Владимирская область- это непосильная ноша. И единственное правильное решение, которое могло бы быть - это централизация и федерализация закупок лекарственных препаратов - планируется ли что-нибудь в этом направлении?Просят о помощи погорельцы из Александрова. Двенадцатого июня они лишились крыши над головой. И людей не устраивают ни размер денежной компенсации, ни состояние их временного жилья.- Мы скитаемся по углам... Многие купили это жильё на материнский капитал...Вопрос о борьбе с агрессором. Зеленым. Локальных мер недостаточно, уверены люди.Ольга Андреева:- Просим поддержки в разработке активной мощной федеральной программы по борьбе с растением-агрессором - борщевиком Сосновского.И это лишь небольшая часть. Всего на юбилейную двадцатую прямую линию с президентом поступило два миллиона, двести тысяч обращений. И как обещают организаторы, все они будут рассмотрены.Никита Тарбеев, Мария Платанюк