Оперативно установить злоумышленника помогла слаженная работа экспертов-криминалистов и сотрудников уголовного розыска.

24 июня в дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району обратилась жительница Вязников, 1983 года рождения, сообщившая, что из её квартиры пропали ноутбук и сотовый телефон. Сумма причиненного материального ущерба составила 26 000 рублей.Прибывшие сотрудники следственно-оперативной группы следов взлома на месте происшествия не обнаружили, а потерпевшая утверждала, что посторонних в квартире не было. Также выяснилось, что сын женщины ранее потерял ключи от квартиры.В ходе осмотра сотрудники экспертно-криминалистического подразделения изъяли следы папиллярных узоров пальцев рук в квартире и подъезде. В дальнейшем при проверке по базам данных выяснилось, что следы пальцев принадлежат находящемуся в розыске жителю Владимира, 1981 г.р.Сведения о подозреваемом с совершении кражи незамедлительно были переданы сотрудникам уголовного розыска.25 июня оперативники задержали злоумышленника.Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что несколько недель назад в одном из ближайших парков нашел ключи, затем определил подъезд и квартиру, к которым они подходят, проник в жилище и похитил имеющее ценность имущество.В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ (кража).Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Похищенное имущество возвращено законной владелице.