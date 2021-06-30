Президент России Владимир Путин признался, что не прочь попеть песни на отдыхе в компании друзей. Об этом он рассказал в ходе прямой линии с гражданами. По словам Путина, у него мало ..

Президент России Владимир Путин признался, что не прочь попеть песни на отдыхе в компании друзей. Об этом он рассказал в ходе прямой линии с гражданами.По словам Путина, у него мало свободного времени, но когда выдаётся шанс отвлечься от работы – он проводит его почти так же, как и большинство россиян, передаёт телеканал ""."У нас как говорят: если отдыхают люди, посидят-посидят и выпьют, а если бокал поднимут, обязательно что-то споют", – сказал российский лидер.Владимир Путин отметил, что предпочитает слушать и петь русские и советские песни, поскольку они красивые, мелодичные и содержательные.