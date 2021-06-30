Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 36 177 человек.

Во Владимирской области на 30 июня подтверждено 208 новых случаев заражения коронавирусом, что на 9 больше, чем днём ранее. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 59 горожан. Ещё 27 жителей подхватили опасную инфекцию в Муромском, 26 - в Гусь-Хрустальном, 15 - в Ковровском, по 10 - в Александровском и Суздальском, 9 - в Юрьев-Польском, 8 - в Петушинском и 7 - в Вязниковском районах. По 6 инфицированных выявлено в Меленковском и Киржачском, по 5 - в Собинском, Судогодском и Камешковском, 4 - в Селивановском районах. По 3 пациента с ковидом прибавилось Гороховецком районе и ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 выявлен у 36 177 человек. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 8289 случаев во Владимире, 4366 - в Гусь-Хрустальном районе, 3998 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.