Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным прошла в среду, 30 июня.

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным прошла в среду, 30 июня.Российский лидер заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский отдал свою страну "под полное внешнее управление", ключевые вопросы решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, Париже и Берлине. В то же время Владимир Путин отметил, что не отказывается от переговоров с президентом Украины, но для начала нужно обозначить темы встречи.Слова главы страны прокомментировал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Специалист заметил, что Путин "в первый раз высказался так прямо и жестко в отношении внешнего управления Украины". По мнению эксперта, российский лидер не видит смысла в том, чтобы встречаться с Зеленским."Это выносит за скобки всякие спекуляции на тему президента Украины, что он встретится с Путиным", – подчеркнул политолог.Глава Киевского центра добавил, что нет ничего странного и неожиданного в заявлении Владимира Путина о единстве русского и украинского народов. Эксперт напомнил, что президент об этом говорил неоднократно. В то же время новостью для Погребинского стало намерение политика написать аналитическую статью об истории России и Украины. "Почитаем – будем комментировать", – заключил он.Напомним, в этом году продлилась три часа сорок минут. Глава государства ответил почти на семь десятков вопросов россиян.