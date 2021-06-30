Фигурант обнаружил в банкомате чужую забытую карту и воспользовался ею для оплаты своих покупок.

В марте текущего года в ОМВД России по Суздальскому району поступило сообщение о хищении денег с банковской карты местной жительницы. Женщина пояснила, что получила смс-уведомления о покупках в момент, когда не посещала торговые точки.В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к хищению денег был задержан 39-летний безработный местный житель.Следователями в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража денег с банковского счета)Установлено, что обвиняемый случайно увидел карту, забытую в банкомате в одном из магазинов, но не стал предпринимать меры к поискам владельца, а решил распорядиться чужими деньгами. Забрав карту, злоумышленник сделал покупки в других торговых точках.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Сотрудники полиции напоминают, что при находке вещей гражданам необходимо задуматься о правомерности дальнейших действий: факт оставления вещи себе может быть квалифицирован как уголовно-наказуемое деяние в случае, если имелась возможность найти законного собственника.В соответствии со ст. 227 Гражданского кодекса РФ, нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь этому лицу. Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче лицу, представляющему владельца этого помещения или средства транспорта. Если лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи, или место его пребывания неизвестны, нашедший вещь обязан заявить о находке в полицию или в орган местного самоуправления. При этом нашедший вещь вправе хранить ее у себя либо сдать на хранение в полицию, орган местного самоуправления или указанному ими лицу.Несоблюдение лицом, нашедшим вещь и завладевшим ею, обязанностей по обнаружению собственника или иного владельца вещи, а также по возврату вещи таким лицам может свидетельствовать о намерении нашедшего незаконно присвоить вещь.Такого рода деяния могут подпадать под признаки состава преступления, предусмотренного главой 21 Уголовного кодекса Российской Федерации «Преступления против собственности».