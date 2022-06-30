Глава кабмина проинспектировал строительство федеральной трассы М-12, посетил ряд крупных предприятий региона и обсудил с врио губернатора Александром Авдеевым выделение средств на строительство инфекционного госпиталя.

Премьер-министр России Михаил Мишустин впервые посетил Владимирскую область с официальным визитом. Глава кабмина проинспектировал строительство федеральной трассы М-12, посетил ряд крупных предприятий региона и обсудил с врио губернатора Александром Авдеевым выделение средств на строительство инфекционного госпиталя.Технопарки - в приоритетеОдним из пунктов визита председателя правительства был технопарк «Русклимат ИКСЭл» в Киржаче. Председатель правительства РФ создание второй особой экономической зоны(ОЭЗ) «Владимир» и, как следствие, открытие на базе предприятия и будущей «Алмазной долины» в Александровском районе нескольких новых производств. Михаил Владимирович согласился с необходимостью ускорения сроков рассмотрения заявки Владимирской области.«Поддержка технопарков – в приоритете», - подчеркнул он.На территории ОЭЗ в Киржаче планируется разместить несколько новых заводов по выпуску теплообменников и комплектующих для систем вентиляции, трубчатых нагревательных элементов, стальных трубчатых радиаторов и труб, внутрипольных конвекторов и модульных домов. В городе Карабаново власти намерены организовать производство из алмазов и карбида кремния, а также синтез монокристаллов, поликристаллов и эпитаксиальных структур этих минералов.Развитие логистикиНа одном из этапов рабочей поездки премьер участок строительства платной трассы М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань». Протяжённость автобана на территории региона составит 219,4 км.«Трасса позволит проехать больше двух тысяч километров от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга без единого светофора. Уверен, у нас всё должно получиться. Результаты, которые сегодня продемонстрированы, точно об этом говорят», – добавил он.В пресс-службе обладминистрации отметили, что появление автомагистрали приведёт к росту выпуска товаров и услуг предприятий. Улучшение доступности может повлечь создание логистических и распределительных центров, складских комплексов, рост туристической привлекательности.ИмпортозамещениеСледующей точкой визита стал флагман российской фармацевтики - завод «Генериум». Главной целью посещения стало ознакомление с его деятельностью в условиях экономических санкций.Высокотехнологичная продукция ПАО «Фармстандарт» конкурирует с ведущими мировыми компаниями. Кроме того, на площадках предприятия разрабатываются и выпускаются препараты для диагностики и терапии онкологических заболеваний, туберкулёза, гемофилии, рассеянного склероза, дефицита гормона роста, инфаркта миокарда, инсульта.Кроме того, «Генериум-Некст» внёс огромный вклад в борьбу с коронавирусом. Именно здесь производится субстанция вакцины от COVID-19 «Спутник V». Компания также разработала первый отечественный экспресс-тест на ковид, позволяющий оперативно, с точностью более 94%, выявить наличие вируса.«Импортозамещение с самого основания стало одной из ключевых миссий для кластера. Начиная с 2009 года, организация успешно заместила 10 импортных биотехнологических лекарственных препаратов», - подчеркнули в пресс-службе администрации Владимирской области.Михаил Мишустин поблагодарил компанию за труд.«Коллектив работал 24 на 7 и справился с очень непростыми задачами по масштабированию лекарственных средств и форм для того, чтобы помочь людям в это непростое время», - резюмировал он.Деньги на больницуВ конце визита во время личной встречи с врио губернатора Александром Авдеевым премьер обсудил тему строительства во Владимире инфекционного корпуса. По просьбе владимирских властей на эти цели Правительство РФ выделит ещё 1,3 млрд рублей.«Знаю о необходимости дополнительного финансирования. Мы приняли решение. Средства будут», – премьер.На конец июня объём выполненных строительных работ составляет 600 млн рублей. Закупленное медоборудование будет поставлено в августе-сентябре.Напомним, что вместимость инфекционного госпиталя, который строят вблизи ОКБ, составит более 200 мест с возможностью увеличения до 500. Возвести больницу должны до конца текущего года.