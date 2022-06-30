Уголовное дело на банду из 8 человек, обвиняемую в 17 эпизодах мошенничества, направлено в суд. Общей ущерб составил 23 млн рублей, сообщили в региональном УМВД 30 июня. По версии следствия, в

Уголовное дело на банду из 8 человек, обвиняемую в 17 эпизодах мошенничества, направлено в суд. Общей ущерб составил 23 млн рублей, сообщили в региональном УМВД 30 июня. По версии следствия, в 2015-2016 году одна из обвиняемых, ранее судимая женщина создала банду для того, чтобы незаконно отнимать квартиры у одиноких или неблагополучных людей. Группа разработала план,