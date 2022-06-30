На днях центр города лишился 26 здоровых деревьев, преимущественно кленов. Как сообщает администрация города, деревья были спилены в рамках подготовки площадки под строительство гостиницы.

На днях центр города лишился 26 здоровых деревьев, преимущественно кленов. Как сообщает администрация города, деревья были спилены в рамках подготовки площадки под строительство гостиницы. Теперь на пустыре между детской стоматологией и бывшей богадельней беспорядочно валяются пеньки, ветки и обрывки заградительной ленты. Горожанам непонятно такое решение судьбы зеленых насаждений. По мнению недовольных, гостиниц в городе и