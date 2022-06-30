Самая дорогая квартира предлагается за 2,6 млрд рублей.

Самая дорогая квартира предлагается за 2,6 млрд рублей.В Москве можно найти пентхаусы по относительно доступной цене – от 16,9 млн рублей. За последние пять лет минимальная цена жилья на верхних этажах увеличилась всего на 7%.В настоящее время самый дешевый пентхаус предлагается в готовом апарт-комплексе "Нахимов". Площадь квартиры составляет 75 кв. м.В 20 млн рублей обойдется пентхаус площадью 165 кв. м в жилом комплексе в Первомайском на территории Новой Москвы. В квартире выполнен дизайнерский ремонт.За 25 млн рублей можно приобрести пентхаус площадью 82 кв. м в жилом комплексе в Братеево на юге Москвы.Для сравнения, стоимость самого дорогого пентхауса достигает 2,6 млрд рублей. Квартира площадью почти 2,2 тыс. кв. м размещена в одном из небоскребов в ММДЦ "Москва-Сити". Пять лет назад самый дорогой пентхаус в Москве обошелся бы «всего» в 1,8 млрд рублей.За 2,2 млрд рублей предлагается пентхаус в ЖК "Гранатный Палас". Площадь квартиры составляет 952 кв. м В стоимость также входят четыре места на парковке.