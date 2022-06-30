30 июня во Владимире прошло очередное заседание Законодательного собрания, на котором депутаты приняли несколько важных для развития региона решений. В частности, депутаты внесли поправки в

30 июня во Владимире прошло очередное заседание Законодательного собрания, на котором депутаты приняли несколько важных для развития региона решений. В частности, депутаты внесли поправки в бюджет, предложенные главой региона Александром Авдеевым. За счет дополнительных федеральных средств и увеличения доходов областного бюджета его доходная часть выросла на 3,8 млрд. рублей. Куда пойдут деньги? МРОТ вырос с