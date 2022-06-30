Певица Валерия в очередной раз шокировала народ.

Певица Валерия в очередной раз шокировала народ.Певица в последнее время частенько пугает публику. Недавно в ее микроблоге появилось , на котором запечатлено довольно жесткое падение артистки прямо на сцене. Она откровенно призналась, что сильно разбила колени. Собственно, это ошарашило народ, который принялся переживать за здоровье Валерии.А на этот раз пользовали нашли в социальных кажущееся безжизненным тело супруги Иосифа Пригожина со связанными ступнями. Более того, артистка лежит лицом в пол, а ее ноги скрючены в позе лотоса, что точно не каждому человеку удалось бы сделать. "Если Вас держат в заложниках, подайте знак. Кто ноги связал?" – написали взволнованные поклонники под новой публикацией певицы.Как оказалось, все с Валерией хорошо: она просто-напросто занималась утром йогой, а ее тело кажется безжизненным, потому что она увлечена процессом и лежит, не шевелясь. Судя по всему, недавнее падение на сцене не слишком сильно отразилось на здоровье певицы, раз она может выполнять такие сложные упражнения. "Как видите, все прекрасно", – ответила на вопрос о своем самочувствии певица.Поступок артистки вызвал у поклонников восхищение! Ее буквально забросали комплиментами, восхваляющими ее тягу к здоровому образу жизни и стремлению открывать для себя что-то новое и не всегда легкое.