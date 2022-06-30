Дети пожаловались на воспитательницу лагеря Карагайский в Челябинской области под Магнитогорском. Ребята из 6-го отряда написали в соцсетях, что женщина силой забрала у одной из девочек ..

Дети пожаловались на воспитательницу лагеря "Карагайский" в Челябинской области под Магнитогорском. Ребята из 6-го отряда написали в соцсетях, что женщина силой забрала у одной из девочек телефон.В комментариях к записи появилось еще несколько упоминаний насилия со стороны воспитательницы. Как сообщает , ребята утверждают, что она также заперла одного мальчика в туалете, а помимо этого била и таскала детей за ноги по полу.Прокуратура Челябинской области обратила внимание на информацию. По данным , организована проверка.