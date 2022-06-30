Универсальность маршрута состоит в том, что отправной и конечной точкой является центр транспортного сообщения региона.

Про «обычный» туризм знает каждый житель региона. Собрал чемодан, приехал в отель и отдыхаешь. А вот экотуризм только начинает набирать свою популярность, в том числе и на территории Владимирской области.Международная организация природоориентированного или экологического туризма (TIES) определяют «экотуризм» как «ответственное путешествие в природные зоны или области, которое сохраняет окружающую среду в первозданном состоянии и поддерживает благосостояние местного населения».ГБУ ВО «Экорегион» решило проанализировать возможные доступные эко-маршруты которые существуют на сегодняшний день на территории региона.В своем преимуществе эко-маршруты представили собой точечное посещение природоохранного памятника или заповедника и эко-маршрута на его территории. К своему удивлению, в своих поисках мы вышли на работу Ямушевой Ксении (тогда еще студентка ВлГУ, а на сегодняшний день сотрудница ГБУ ВО «Экорегион») которая в 2021 году разработала эко-маршрут по природному району Ополья Владимирской области, включающий посещение особо охраняемых природных территорий. А с приходом сезона весны и лета данным маршрутом можно насладиться во всей его красе.Маршрут выстроен с учетом возможного максимального охвата природоохранных зон Ополья и включает в себя значимые, интересные эколого-познавательные места и природные заказники.Начинается и завершается эко-маршрут в областном центре от площади железнодорожного вокзала. Протяженность маршрута составляет 240 км, занимает 2 дня и предполагает 1 ночевку в с. Косинское Юрьев—Польского района. Передвижение по маршруту можно осуществить двумя способами: на автомобили или велосипеде. Сам эко-маршрут состоит из следующих точек:Природный заказник «Оболенский лес». Это искусственно созданный в конце XIX - начале XX вв. ландшафт, являющийся частью дворянской усадьбы, элементами которой являются лиственничная "Катина" аллея, рукотворный водоем и небольшой дендрарий, заложенный во времена создания лесного массива.Памятник природы «Фетининская роща» является остатком усадебного парка поместья Зубовых.Памятник природы «Родник «Студеный» источник чистой питьевой воды.Природный заказник «Чистая вода» образован для охраны природных комплексов речной долины, подземных вод, а также сохранения и восстановления редких видов растений.Природный заказник «Суздальская вода» место, где из ручейков берут свое начало реки Владимирской области, а из-под земли бьют ключи.Памятник природы «Орехово—дубовая роща» представляет собой группу небольших фрагментов широколиственного леса.Комплексный заказник «Ильинский луг» является градообразующим элементом и одним из главных украшений в панорамах исторической городской застройки. Расположен в границах города Суздаля.Памятник природы «Кедровая роща» представляет собой сохранившуюся часть приусадебного парка имения князей Вяземских. В настоящее время сохранились всего 23 экземпляра сосен сибирских («сибирские кедры») возраст которых составляет около 180 лет.Лесные культуры (Урочище «Стрелка») представляют собой искусственные посадки в возрасте 60-80 лет образующие единый лесной массив, окружённый сельскохозяйственными угодьями.Универсальность маршрута состоит в том, что отправной и конечной точкой является центр транспортного сообщения региона, а сами точки особо охраняемых природных территорий представляют собой кольцевой маршрут, который можно начать исследовать с любой удобной для эко туриста локации.