На что в регионе направят почти 4 миллиарда рублей, как упростят решение вопроса с жильем для детей-сирот и какие налоговые льготы введут для предпринимателей. На июньском заседании

На что в регионе направят почти 4 миллиарда рублей, как упростят решение вопроса с жильем для детей-сирот и какие налоговые льготы введут для предпринимателей. На июньском заседании облпарламента депутаты обсудили ряд важных вопросов. В этом году бюджет региона пополнился крупной суммой. Почти 2 миллиарда выделила Федерация, 1 миллиард 300 миллионов поступили от предприятий области, ещё