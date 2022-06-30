Михаил Мишустин впервые побывал во Владимирской области с рабочим визитом. Председатель Правительства России вместе с врио губернатора области Александром Авдеевым посмотрел, как

Михаил Мишустин впервые побывал во Владимирской области с рабочим визитом. Председатель Правительства России вместе с врио губернатора области Александром Авдеевым посмотрел, как строится трасса М-12, побывал на предприятиях региона и пообещал доп. средства на строительство инфекционного госпиталя на территории Областной клинической больницы. Общая площадь госпиталя составит более 19 тысяч квадратных метров. Сообщается, что каждая палата