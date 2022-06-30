Возвести больницу должны до конца текущего года.

Правительство РФ выделит на строительство во Владимире инфекционного корпуса 1,3 млрд рублей. Об этом Михаил Мишустин сообщил во время поездки в 33-ий регион.«Знаю о необходимости дополнительного финансирования. Мы приняли решение. Средства будут», – подчеркнул премьер.На конец июня объём выполненных строительных работ составляет 600 млн рублей. Закупленное медоборудование будет поставлено в августе-сентябре.Напомним, что вместимость инфекционного госпиталя, который строят вблизи ОКБ, составит более 200 мест с возможностью увеличения до 500. Возвести больницу должны до конца текущего года.