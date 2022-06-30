В рамках третьего этапа модернизации Московского НПЗ построят комплекс глубокой переработки нефти и создадут новые рабочие места. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

В рамках третьего этапа модернизации Московского НПЗ построят комплекс глубокой переработки нефти и создадут новые рабочие места. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.Фактически на месте старого завода строится новый, отметил градоначальник. По его словам, старого оборудования на НПЗ не останется.Благодаря внедрению новейших технологий значительно улучшится экология столицы, в том числе Москвы-реки, а также качество топлива и глубина переработки, подчеркнул Собянин.Мэр отметил, что третий этап модернизации НПЗ – самый сложный и финансово затратный. Большая часть оборудования производится в России, поэтому реконструкция завода не останавливается даже несмотря на санкции и экономические сложности, сказал Собянин."После реконструкции завод будет самым экологически чистым не только в России, но и в Европе", – добавил градоначальник.Для доставки крупногабаритных грузов, необходимых для модернизации завода, НПЗ построил специальный причал на берегу Москвы-реки. Туда доставляют грузы из более чем полутора десятков регионов России.Так, с Ижорского завода в Санкт-Петербурге 22 июня была доставлена колонна весом более 1,2 тысячи тонн. Это самый тяжелый груз, перевезенный по Москве-реке за всю историю.После окончания реконструкции причал переоборудуют. Оттуда будут отправляться прогулочные и рейсовые пассажирские суда.Первые два этапа модернизации НПЗ велись с 2011 по 2020 годы. Благодаря этому удалось в четыре раза сократить нагрузку на окружающую среду. Значительно улучшилась экология в столичных районах Капотня, Братеево, Люблино, Марьино, а также в подмосковных городах Люберцы, Котельники, Дзержинский.