25 июня сторонники регионального отделения партии «Новые люди» во Владимирской области запустили региональный проект по поддержке инициатив местных жителей, направленный на создание новых мест отдыха.

25 июня сторонники регионального отделения партии «Новые люди» во Владимирской области запустили региональный проект по поддержке инициатив местных жителей, направленный на создание новых мест отдыха. Старт был дан в городе Курлово, где местные жители и активисты самостоятельно занимаются благоустройством сквера в самом центре города.«Еще в октябре к нам поступила просьба местных активистов и сторонников партии с помочь в благоустройстве. Мы конечно не могли отказать, тем более, что в Курлово явно не хватает благоустроенных мест для отдыха и времяпрепровождения. Оценив объемы, мы организовали расчистку территории от мусора и подготовку для более серьезных работ по благоустройству. Местные жители активно поддержали нашу инициативу и предложили не ограничиваться только их городом, а подумать обо всей области. Идея нам понравилась, так что для нас помощь курловчанам станет стартовой точкой в большом проекте по благоустройству региона», - рассказал заместитель руководителя регионального отделения партии «Новые люди» во Владимирской области Илья Серегин.В ходе рейда Новые люди собрали подписи по включению территории в центре города Курлово в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды» для привлечения внимания к вопросу местных, районных и областных властей. Параллельно были собраны наказы местных жителей, большая часть из которых касалась некачественного водоснабжения города и его не ухоженности. Все рекомендации были приняты в работу, и в скором времени в администрации поступят обращения партии «Новые люди», подкрепленные подписями местных жителей.