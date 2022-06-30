Правительство выделит 1,3 млрд рублей на строительство инфекционной больницы во Владимире, которую начали возводить в прошлом году на территории ОКБ. Об этом сообщил премьер-министр РФ

Правительство выделит 1,3 млрд рублей на строительство инфекционной больницы во Владимире, которую начали возводить в прошлом году на территории ОКБ. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время визита во Владимирскую область 29 июня. «Знаю о необходимости на сегодняшний день дополнительного финансирования на инфекционную больницу, которое вы запрашивали. Мы решение приняли. Мы выделим 1