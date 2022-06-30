Решил холостой мужчина нажарить котлет. А мясорубки в квартире нет. Ну, думает, схожу к соседке попрошу.
Идёт он, значит, к соседке по лестнице и думает про себя: "Вот я сейчас к ней прийду, попрошу мясорубку. Она естественно меня пригласит в квартиру. Я из уважения зайду. Так как она не замужем, конечно же предложит выпить чаю. Я соглашусь. Ну кроме чая, конечно же она нальёт чего-то покрепче. Меня развезёт, начну к ней приставать. Останусь у неё на ночь. Потом она заберемениет, мы поженимся, родятся у нас дети. Мне прийдётся устраиваться на вторую работу, чтобы прокормить жену и детей. А потом они вырастут, поступят в институт, а это опять деньги. Прийдётся ещё где-то подрабатывать..." И с такими мыслями он подходит к двери соседки и нажимает на дверно
еще анекдот!