«Ростелеком» модернизировал автоматизированную информационную систему «Региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным ..

«Ростелеком» модернизировал автоматизированную информационную систему «Региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам» подсистемы «Электронный колледж» (АИС «ЭК»). Теперь подача документов в 35 колледжей Владимирской области осуществляется дистанционно через портал .АИС «ЭК» имеет централизованную базу данных с предоставлением удаленного доступа для средних профессиональных учебных заведений, а также органов муниципальной власти, осуществляющих управление в сфере образования, и департамента образования региона.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Удаленная подача документов в ССУЗы – еще один логичный шаг в цифровизации образования. Ранее электронные услуги студентам колледжей Владимирской области были доступны на базе регионального ресурса "”. Но этот сервис был направлен на отслеживание учебного процесса: контроль посещаемости студентов, прохождение ими практики, создание календарно-тематических планов. В то время как модернизированная "Ростелекомом” система больше ориентирована на абитуриентов».Виктория Власенко, начальник информационно-компьютерного отдела департамента образования администрации Владимирской области:«Началась приемная компания в организации среднего профессионального образования. В этом году на обучение за счет средств бюджета планируется принять 6601 человек на программы среднего профессионального образования, что на 128 больше, чем в 2021 году. Горячая пора работы для приемных комиссии, которые функционируют, порой, без выходных. Теперь подать документы можно дистанционно на сайте Госуслуг без очередей в любое удобное время. Функционал портала значительно расширен: от планирования учебного процесса и расписания для обучающихся до нормативно-справочной информации для родителей и контролирующих органов. Все этапы своего заявления можно проследить в личном кабинете абитуриента».