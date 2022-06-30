Мэр Москвы Сергей Собянин начал серию постров о проектах и планах развития районов столицы. Градоначальник рассказал об изменениях в районах Солнцево и Ново-Переделкино.

Мэр Москвы Сергей Собянин начал серию постров о проектах и планах развития районов столицы. Градоначальник рассказал об изменениях в районах Солнцево и Ново-Переделкино.Программа комплексного развития Москвы стартовала в октябре 2010 года. За это время построено более шести тысяч зданий, открыта 161 станция метро, МЦК и МЦД. Благоустроены десятки объектов во всех районах города."Поэтому я всегда исходил из того, что сверхзадачей является комфорт повседневной жизни во всех районах Москвы. Причем не по минимуму и не в среднем, а на максимально возможном уровне", – мэр в своем блоге.По его словам, программа "Мой район" объединяет все мероприятия, реализуемые в конкретных районах. Происходящие изменения – результат огромной целенаправленной работы, подчеркнул Собянин.В районах Солнцево и Ново-Переделкино живет около 250 тысяч человек. Долгие годы там не было метро – людям приходилось добираться в переполненных автобусах до станции "Юго-Западная"."Одним из первых моих решений в Мэрии Москвы было закончить бесконечные разговоры и начать строительство Солнцевской ветки метро. Да и "Саларьево" тоже стало неплохой альтернативной", – отметил градоначальник.Транспортная инфраструктура районов продолжает развиваться. К концу 2023 года там откроются станции МЦД-4. Линия соединит семь железнодорожных вокзалов, будут организованы удобные пересадки на метро, МЦК и другие диаметры. В этом году завершается реконструкция станций Мещерская и Переделкино.Значительная часть транспортных проблем решена благодаря реконструкции развязки МКАД. Движение на Боровском шоссе стало свободнее. Через полтора года появится возможность комфортного выезда на трассу Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.Также Собянин сообщил, что в районах Солнцево и Ново-Переделкино планируется расселить 57 домов по программе реновации. Первая новостройка на улице Щорса уже готова для заселения.Число жителей районов увеличивается, поэтому за последние четыре года построено четыре школы на 2,5 тысячи мест и два детских сада на 500 мест. А в рамках модернизации амбулаторного звена реконструирована поликлиника № 212."В ближайших планах: школа на 550 мест и детский сад на 125 мест в 14-м микрорайоне Ново-Переделкино и еще один садик на 250 мест на Производственной улице в Солнцево", – уточнил Собянин.На пересечении улиц Авиаторов и Волынская завершается строительство детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену. В следующем году закончится реконструкция детской поликлиники № 132 на Новоорловской улице.Также открылись ледовые дворцы "Солнцево" и "Арктика". Приведено в порядок 10 парков, более 130 дворов и школьных территорий, комфортнее стал Центральный парк, а вскоре завершится реконструкция кинотеатра "Солнцево", сообщил мэр.Ранее Собянин в Западном административном округе на 2022 год. Планируется реализовать шесть крупных проектов, сообщил градоначальник в своем блоге.