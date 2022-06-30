Анастасия Заворотнюк уже несколько лет мужественно борется с тяжелой болезнью.

Анастасия Заворотнюк уже несколько лет мужественно борется с тяжелой болезнью.Звезда "Моей прекрасной няни" уже давно не выходит на связь с поклонниками. Очевидно, все силы актрисы теперь направлены на борьбу с проклятым раком, от которого она мечтает спастись. Скорее всего, и оплатой счетов Анастасии Заворотнюк в последние годы занимается не она сама, а люди из ее окружения. Если это так, то они допустили досадный промах, не заметив, что актриса уже увязла в долгах.Как удалось выяснить "КП", тяжелобольная звезда из-за долгов уже попала в так называемый черный список судебных приставов, что очень неприятно. Женщина задолжала налоговой довольно крупную сумму – 136 тысяч рублей. По информации источника, 41 тысячу рублей из общего долга уже передали на взыскание приставам, то есть эти деньги будут принудительно списаны с банковских счетов знаменитости.Если нужной суммы там не окажется, дело может дойти и до ареста звездного имущества. Что касается остальной части долга актрисы, то его погашения пока еще ждут в ФНС. За что именно у звезды накопились долги – не сообщается.Еще в начале этого года журналисты выяснили, что долги обнаружились и у мужа Анастасии Заворотнюк – Петра Чернышева. Известный фигурист тогда на солидную сумму, которые не спешил оплачивать. Супруга онкобольной актрисы штрафовали за превышение скорости, несоблюдение разметки, неправильную парковку и другие нарушения.