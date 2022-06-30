В морге при ЦКБ №1 Управления делами Президента с третьей попытки началась церемония прощания с певцом Пьером Нарциссом. Корреспондент Дни.ру ужаснулся тому, как выглядит умерший еще 21 июня шоколадный заяц.

В морге при ЦКБ №1 Управления делами Президента с третьей попытки началась церемония прощания с певцом Пьером Нарциссом. Корреспондент "Дни.ру" ужаснулся тому, как выглядит умерший еще 21 июня "шоколадный заяц".Изначально панихида по выпускнику "Фабрики звезд" планировалась еще 25 июня, но из-за семейных разногласий между матерью покойного и бывшей женой тогда двери в траурный зал так и не были открыты. Мол, мать хотела, чтобы Пьер наше свое последнее пристанище на родной земле, в фамильном склепе, а бывшая жена настаивала на похоронах в Москве.Потом прощание было перенесено на 28 июня. Но помешалась бюрократическая волокита – в морге заявили, что тело может быть выдано только родственникам, которые в Кении, но никак не бывшей жене. При помощи посольства пришлось утрясать этот момент. А мать и сестра Нарцисса в это время искали по родным и знакомым 700 тысяч рублей, что цинковый гроб с Пьером отправить на родину в Африку.Следующей датой прощания было назначено 30 июня. "Если оно снова отложится, я сам умру прямо там, поскольку уже нервов и сил не хватает", – жаловался накануне "Дни.ру" продюсер Сергей Дворцов.Но все состоялось. Ровно в полдень открылись двери траурного зала. А там в розах утопал белоснежный гроб с артистом. Пьер был одет в черный концертный костюм и в любимой бейсболке. Бывшая жена и дочь прошли проститься первыми. А затем – телеведущая Яна Чурикова, представители посольства...Напомним,Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза, как на самом деле зовут "шоколадного зайца", умер 21 июня в 23.15, не выдержав экстренной операции на почках. Одной из причины кончины была подаграм внутренних органов.