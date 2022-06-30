Стоимость работ составит 121,6 млн рублей.

В Пиганове дороги участкам многодетных семей построит «ДСУ-3». Стоимость работ составит 121,6 млн рублей. Госпредприятие приступит к асфальтированию в июле, а завершит к концу 2023 года.Интересно, что на аукцион заявились ещё две компании, чьи предложения конкурсная комиссия отклонила. К примеру, чинеовники посчитали, что ЗАО «МНК-Групп» обладает недостаточным опытом для возведения проезжей части.Фирма подала жалобу в УФАС. Антимонопольщики не стали отменять результаты конкурса. Они признаны законными.Напомним, что ГУП проложит автомагистраль на улицах Березовая, Березовая-Дуговая и 1-м Березовом переулке. Кроме асфальта, вдоль дорог появится освещение и ливнёвки.